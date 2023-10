Reprodução/Instagram Guimê revela traição de Lexa durante casamento

Na última sexta-feira (27), MC Guimê usou as redes sociais para esclaracer rumores que indicavam que Lexa estaria pagando dívidas de uma casa do cantor. Ao comentar o assunto, o funkeiro revelou que se separou porque foi traído por Lexa. Momentos depois, ele disse que a traição já estava acontecendo na época em que participou do "BBB 23".



Um internauta disse que Lexa teria se vingado das atitudes de Guimê no reality da Globo. O cantor, então, respondeu: “Que vingança?! Se eu dentro do programa já estava acontecendo”. Vale lembrar que MC Guimê foi expulso do "BBB 23" por importunação sexual após passar a mão no corpo de Dania Méndez.











