Reprodução/Globo - 16.03.2023 MC Guimê é acusado de assédio contra Dania Mendez no 'BBB 23'





MC Guimê foi acusado de cometer assédio contra Dania Mendez no "BBB 23", na madrugada desta quinta-feira (16). O caso ocorreu durante a festa do líder do funkeiro, quando o brother passou a mão no corpo da participante do "La Casa de Los Famosos", que chegou ao Brasil para o intercâmbio de realities.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

As acusações de assédio surgiram na web após a circulação de cenas do momento, em que Guimê aparece ao lado de Dania, enquanto conversava com Cara de Sapato e Domitila Barros. Durante o bate-papo, cantor passou a mão nas costas e nas nádegas da mexicana, gerando incômodo da influenciadora, que retirou a mão do brother. Espectadores pediram a expulsão do MC após o caso.

Estão pedindo expulsão de Guime por assédio O q vcs acham? #BBB23 pic.twitter.com/KS36zZozcG — Marisol (@MarisolApareci9) March 16, 2023





Gente o que o Guimê está fazendo tem nome, e é assédio!!! #BBB23 pic.twitter.com/bSm0sE4dbC — gio 🪰💅🏿🥁 (@gdelano_) March 16, 2023

















Lexa reagiu ao episódio nas redes sociais e retirou a frase "time Guimê" do perfil, além de se posicionar explicando que se afastaria das redes após o ocorrido. "Não estou bem. Preciso de um tempo para mim. Até logo. Não sei quando voltarei por aqui", escreveu no Twitter.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas. Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar. Não durmo direito, parei a minha vida para ver o Guimê acontecer. Vou descansar, amanhã é um novo dia", complementou.

Cara de Sapato acusado de assédio

Além de MC Guimê, Sapato também recebeu acusações de assédio nas redes sociais. Espectadores resgataram cenas em que o lutador aparece segurando Dania enquanto tentava beijá-la, além de momentos em que insistia nos beijos.

É sério que a Globo vai passar pano pra assédio? E se fossem Alface e Black no lugar de Guimê e Sapato? A Dania nunca mais vai querer pisar no Brasil #BBB23 pic.twitter.com/lLB9Z9DrCL — Alexandre Rodriguez  (@lexandrez) March 16, 2023





Sapato usa a força dele pra impedir que a Dania se afaste dele, mesmo ela tentando se desvencilhar, e ele a beija a força. Isso é ASSÉDIO e pra mim é motivo claro pra expulsão! Quando irão aprender? Bronca do Tadeu não é suficiente! #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/W3lAIwulwJ — Bia Wheats ˢᶜᶜᵖ 🇧🇷 (@biatrigo) March 16, 2023





A única tag que tem que subir é SAPATO EXPULSO. Isso aqui é ASSÉDIO! A mulher diz fala que basta e pede pra ele parar, ele continua! Em outra ocasião, disse que a culpa de roubar um beijo dela era dela pelo Whiskey. NÃO PASSARÁ! #BBB23 #LCDLF3 pic.twitter.com/jvKGUPYk3x — Barbie Furtado (@BarbieFurtado) March 16, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.