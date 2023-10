Reprodução Mãe de Lexa se pronuncia após polêmica de Guimê: 'Paciência no limite'

A mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry, se manifestou nesta sexta-feira (27) após surgir rumores de que o ex-genro MC Guime não estaria pagando dívidas que tem em conjunto com Lexa. A matriarca afirmou que está evitando expor a situação, mas alertou que a paciência está no limite.



A cantora Lexa e o funkeiro MC Guimê se casaram em comunhão de bens. Sendo assim, as dívidas do cantor também são responsabilidades da funkeira. Entretanto, o ex-BBB não estaria pagando a parte dele.

Nos Stories do Instagram, Darlin se pronunciou: "Dormi a tarde inteira quase, acordei agora ouvindo os blá, blá, blá. Eu tenho tanta coisa para falar, tem tanta coisa para eu dizer que, por ora, eu vou ficar calada. Agora, até quando eu não sei porque minha paciência já está no limite dos limites".

A veterana, então, avisou aos seguidores que iria compartilhar um vídeo. O conteúdo publicado mostra o discurso de um pai para o genro no dia do casamento da filha.

"Se um dia você mudar de ideia, mudar seu coração e não amar mais minha filha. Por favor, não machuque ela. Apenas a traga de volta para mim e devolva-a para mim, ok?", diz o homem.

A publicação foi apagada do perfil de Darlin. Entretanto, ela deixou uma declaração para Lexa. "Obrigada Deus por ter me abençoado com a minha filha primogênita, sendo ela tão digna, honesta e que respeita o próximo".

