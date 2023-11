Reprodução Instagram - 21.11.2023 Gabriel Mongenot em foto publicada nas redes sociais

O telejornal “Hora 1”, da Rede Globo, divulgou, nesta terça-feira (21), novas imagens dos desdobramentos do assalto e assassinato do jovem Gabriel Mongenot, de 25 anos, que estava em Copacabana para ir ao show da cantora Taylor Swift. Crimes ocorreram durante a madrugada do último domingo (19).



Nos registros, os amigos da vítima correm pela praia em busca de socorro. Em um dos trechos, é possível ver um dos amigos indo a um quiosque, levantando as mãos e supostamente gritando para pedir ajuda.



Já em outro momento, policiais em um quadriciclo passam pela areia e são orientados pelos amigos de Gabriel Mongenot sobre a direção para qual os criminosos fugiram. Ao decorrer dos vídeos, uma viatura da PM também chega ao local e mostra dois homens detidos.

Veja o vídeo:

NOVAS IMAGENS | Fã de Taylor Swift morto em assalto em Copacabana levou 23 facadas, aponta laudo da Polícia Civil. Novas imagens das câmeras de segurança foram reveladas: https://t.co/4AYKNzvka5 #Hora1 pic.twitter.com/vd4QS3IorO — Hora 1 (@hora1) November 21, 2023







Entenda o caso

No último domingo (19), Gabriel Mongenot Santa Milhomem Santos, de 25 anos, foi vítima de latrocínio na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O jovem estava na cidade para acompanhar o show da artista Taylor Swift, que ocorreu no Engenhão, situado na Zona Norte da cidade.



O episódio ocorreu por volta das 3h da madrugada. O corpo de Gabriel foi encontrado no espelho d'água, próximo aos trechos da Avenida Atlântica com a Rua Figueiredo de Magalhães.



Ontem (20), o laudo da necropsia divulgado pela polícia civil do Rio de Janeiro apontou que a vítima sofreu 23 facadas. De acordo com a polícia, Anderson Henrique Brandão, Alan Ananias Cavalcante e Jonathan Batista Barbosa foram os autores do assalto.