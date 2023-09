Reprodução/Instagram 'Bora trabalhar que tem muita conta pra pagar', disse Lexa

Depois de MC Guimê postar nos stories do Instagram uma reflexão suspeita, falando em "receber o troco" sem pedir, ao que internautas ligaram a fala a uma suposta traição da cantora Lexa, a cantora postou a agenda de shows e deixou seu recado: "Bora trabalhar que tem muita conta pra pagar". Os dois anunciaram o fim do casamento de 8 anos na última sexta-feira (22).

"Bom dia! Hoje tem show em Manaus (fechado) e amanhã tem São Gonçalo! Bora trabalhar que tem muita conta pra pagar", escreveu Lexa.

Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que Lexa terá que arcar com parte da dívida de MC Guimê, contraída por ele após a compra de um imóvel avaliado em R$ 2,2 milhões, em 2016. A cantora entrou com uma ação alegando que os dois tinham se divorciado e, portanto, não poderia sofrer penhora por dívidas do artista. A sentença cabe recurso.

