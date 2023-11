Reprodução/Instagram Lexa e Ricardo Vianna

Lexa, que assumiu um novo relacionamento com o ator Ricardo Vianna, após as polemicas envolvendo sua separação com o funkeiro MC Guimê, usou o X (Twitter) para rebater comentários maldosos que recebeu em sua conta no Instagram, ao compartilhar fotos de seu show, que ocorreu na quinta-feira (2).

Na imagem em questão, Lexa surge abraçada ao novo namorado no palco. Nos comentários, muitos usuários citaram o nome do ex. Na tarde desta sexta-feira (3), ela rebateu os comentários de quem “se mete” em sua vida.

“Ô gente, deixa eu viver com o bofe, se eu quiser postar o insta é meu, se eu quiser mostrar a vida é minha… o povo quer me ver chorando?”, escreveu a cantora, que continuou.

“Já chorei demais, agora eu quero curtir, daqui a pouco se der na telha eu paro de postar também… se não der certo… separa… Bola pra frente. Tô vivendo meu momento emocionada, faz parte”, disse ela.

Por fim, ela manda o recado, afirmando que seu antigo relacionamento já acabou e que os “patrulheiros” precisam superar.

“Meu casamento já acabou, essa história já passou, ambos já superaram isso, sou uma mulher solteira e fico com quem quiser e posto quem eu quiser. Eu não vejo ninguém controlando vida de homem assim…Bora beijar na boca e ser feliz…”, finalizou.

Tô vivendo meu momento emocionada, faz parte 😂

