No sábado, dia 8 de julho, MC Guimê fez a primeira aparição na TV após ser expulso do "BBB 23" por importunação sexual. O programa escolhido foi o 'Altas Horas', na TV Globo. Na conversa com Serginho Groisman, ele pôde mostrar o arrependimento após a atitude e ainda falar do perdão da esposa Lexa. Muitos internautas, no entanto, ficaram incomodados e acusaram a emissora de tentar limpar a imagem do cantor.



"Eita limpeza de imagem do Guimê no 'Altas Horas' ein? Maluco assediou a mulher e relatou o caso como 'um episódio triste'", disse um internauta. Especialistas procurados pelo iG Gente concordaram com o público e detalharam como a Globo pode ter planejado a limpeza de imagem do ex-BBB.



Tudo aconteceu no dia 16 de março deste ano, em uma festa do "BBB 23". Dania Méndez, que na época estava no reality mexicano "La Casa de Los Famosos", foi convidada para passar uns dias no programa brasileiro. Ao chegar, a influencer despertou logo o interesse de Antônio Cara de Sapato, que a beijou a força na celebração. Além dele, MC Guimê invadiu o espaço pessoal de Dania. O funkeiro, que já estava com Lexa na época, passou a mão em partes do corpo da mexicana, a deixando desconfortável.



Depois do ocorrido, os dois foram expulsos do "BBB" e indiciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Agora, eles estão sendo investigados pela Polícia Civil. Após ficar afastado da mídia, MC Guimê foi ao 'Altas Horas' mostrar o lado dele da história.



Para a psicanalista Andréa Ladislau, a emissora pode ter usado estratégias para limpar a imagem do funkeiro. Ela, então, detalha como a mídia reconstrói um famoso após uma grande polêmica: "Normalmente, a mídia traz o artista, assim como está sendo com Guimê, para maior evidência, inserindo-o em seus conteúdos e produtos internos. Ela evidencia o talento deste, para que o foco seja direcionado para o que essa pessoa tem de melhor: sua arte. Uma tentativa de desvincular os comportamentos inadequados da potencialidade que ele pode ofertar para os fãs".



Em um momento da participação no "Alta Horas", o ex-BBB aproveitou para pedir, desculpas, mais uma vez, ao público, explicar como se sentiu na festa e ainda mostrar como a bebida o afetou na noite do assédio. "Aquele dia eu passei do ponto, com bebida também [...] Acordei lembrando de pouquíssimas coisas que aconteceram", disse ele.



A psicanalista pontua que essa é mais uma estratégia de limpeza de imagem: "Outro artifício é fazer com que o artista reconheça seu erro em público, humanizando a situação, para que o público entenda que errar é humano e que não somos seres em perfeição".

Ladislau ainda destaca que Guimê, além de pedir desculpas na entrevista, fez questão de demonstrar que concorda com a expulsão do programa. "O fato deste ter se colocado em uma posição de aceitação da punição recebida, como a expulsão do programa, contribui para limpar a imagem e ajudar a trazer de volta o foco para a arte, a música do cantor", analisa.

O perdão de Lexa em TV aberta



Além de Guimê, outra pessoa que esteve no programa foi a cantora Lexa. A cantora e o funkeiro tiveram uma crise no casamento após o acontecido. Ela, no entanto, perdoou o marido e os dois estão juntos atualmente. “Prefiro ficar com a imagem do bom jogador que ele foi e como um bom marido que ele é para mim. É muito triste que as pessoas fiquem só nesse assunto [assédio]”, disse a artista na atração.



Para Ladislau, a participação de Lexa também pode ter sido pensada para limpar a imagem de Guimê. "Lexa também é artista e tem um público muito fiel que a acompanha há tempos. A imagem do casal é forte e o fato da esposa perdoar em rede nacional, endossa o desejo de encerrar o assunto e evitar mais cancelamentos", explica a psicanalista.



Roupas claras e óculos ajudam na estratégia



Além das falas, MC Guimê e a Globo podem ter usado outras estratégias para reconstruir a imagem do ex-BBB: a aparência. "Com certeza, a opção por roupas claras, assim como vimos em outras edições do BBB, são um artifício para construir uma imagem renovada de personalidades que passaram por um cancelamento", pontua a consultora de imagem Camile Stefano.

A especialista ainda diz que os óculos de grau, usado por Guimê no 'Altas Horas', não era uma marca dele durante a passagem pelo "BBB 23". "[Os óculos] transpassam uma imagem séria de aprendizado", explica ela.



"Esses são detalhes sutis, mas que fazem muita diferença na recepção do público da imagem de uma celebridade", completa a consultora, que também analisa a escolha do programa entre outros na grade da emissora.

A especialista diz que o "Altas Horas" é um programa com uma "reputação séria entre o público, voltado para uma audiência fiel e mais madura", algo que conversa com a opção de figurino e acessório do MC. "É possível dizer que o figurino foi pensado para o programa, e a aparição neste programa foi pensada para uma causa específica, de reconstrução de imagem", analisa Stefano.



Participação no 'Alta Horas' reflete na condenação?



Como dito, MC Guimê está sendo investigado pela Polícia Civil por importunação sexual. Deste modo, as aparições públicas dele, como a do "Altas Horas", serão analisadas tanto pelo delegado quanto pelo Ministério Público para que esses determinem se o ex-BBB teria ou não a intenção de cometer o crime, é o que diz o advogado especialista em direito processual civil Fabricio Posocco.



No entanto, o profissional ressalta que a tentativa de limpar a imagem do funkeiro não deve influenciar na investigação. "A conduta do MC Guimê talvez tenha algum resultado para com seu público, seguidores ou fãs, mas não acredito que o ajude a 'limpar a barra' de um processo criminal. Ao que parece, a ideia do MC Guimê foi, em uma rede de TV aberta, tentar explicar para o grande público um fato e pedir desculpas. Porém, não acredito que isso influencie o Ministério Público. Nada disso pode eximir a culpa na Justiça", analisa ele.



Posocco ainda detalha quais são as próximas etapas da investigação contra Guimê e Antônio Cara de Sapato: "Se o Ministério Público ficar convencido de que os fatos apresentados se constituem em crime, ele pode abrir um processo criminal contra ambos. Esse processo poderá resultar em condenação, tudo a depender das provas produzidas". O advogado conta que, se condenados, o ex-participantes do "BBB 23" podem pegar pena de 1 a 5 anos de reclusão.



