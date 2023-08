Reprodução Instagram - 24.08.2023 Sogro de Larissa Manoela posta texto após polêmicas

As polêmicas de Larissa Manoela com os pais , Silvana Taques e Gilberto Elias, ganharam um novo desdobramento quando um print em que a mãe da atriz se referiu a família do noivo da filha, André Luiz Frambach, como “Família macumbeira” foi divulgado.



Na última quarta-feira (23), Paulo Frambach, sogro de Larissa Manoela, publicou no Instagram uma citação de Allan Kardec, a qual os internautas especularam ser uma resposta para Silvana Taques . A religião da família do noivo de Larissa é espírita kardecista.



“Não é preciso retribuir o mal com o mal; o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho; é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça, do que ele próprio cometer uma; vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros”, diz o trecho da autoria de Allan Kardec que foi publicado por Paulo Frambach.



Relembre o caso

Os desentendimentos familiares de Larissa Manoela tiveram início após a decisão da atriz em gerir a própria carreira no começo deste ano . Em entrevista ao “Fantástico”, no Dia dos Pais (13), ela pontuou que não conseguiu um acordo amigável com os pais, abdicou do patrimônio, avaliado em R$18 milhões, e rompeu o contato com os genitores. Ou seja, a comunicação é feita somente com a mediação de advogados.



Além disso, ela revelou que era detentora de apenas 2% de uma das empresas em que tinha sociedade com os pais e na qual os rendimentos financeiros eram administrados. Após o pronunciamento, fãs resgataram outras entrevistas nas quais já havia indícios de que a relação entre pais e filha era problemática. Por exemplo, na entrevista ao “Lady Night” em 2020, Manoela declarou que recebia mesada, mesmo já tendo alcançado a maioridade civil.

Leia também Evelyn Regly revela venda de casa para Larissa Manoela



Mãe de Larissa Manoela responde

Em entrevista ao “Fofocalizando”, do SBT, na última segunda (21), Silvana Taques esclareceu alguns pontos levantados por Larissa Manoela e a advogada dela, como o desvio de R$5 milhões da conta da filha. Segundo a matriarca, o dinheiro foi usado para a compra de uma casa no Rio de Janeiro e a atriz estava ciente.



Indagada por Chris Flores sobre o relacionamento de Larissa com André, ela declarou que realmente não concordava com a união e justificou a reprovação da relação pela “intuição de mãe”. Ao decorrer do depoimento, ela chorou e foi acolhida pela jornalista .

Leia também Fantástico exibe conversa atravessada de Larissa Manoela com a mãe



Repercussão negativa

A repercussão da entrevista fez com que Chris Flores recebesse diversas críticas na Web, principalmente, segundo os internautas, pelo descaso da emissora com a atriz, que fez trabalhos de sucesso no canal, como “Carrossel”, em que viveu Maria Joaquina, e “Cúmplices de Um Resgate”, na qual deu vida às gêmeas Manuela e Isabela. A apresentadora chegou a excluir a publicação da entrevista com Silvana de suas redes sociais em meio aos ataques.



No SBT, apresentadores de outras atrações saíram em defesa de Chris. Um deles foi Ratinho , que declarou que as críticas direcionadas à jornalista eram pautadas pela inveja, já que várias pessoas queriam entrevistar a mãe de Larissa e apenas ela tinha conseguido.

