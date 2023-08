Reprodução/Instagram - 23.08.2023 Larissa Manoela com família do noivo, André Luiz Frambach





Larissa Manoela recebeu o apoio da cunhada, Camille Frambach, após ter o nome envolvido em mais uma declaração polêmica da mãe. Em uma suposta nova mensagem, Silvana Taques aparece chamando de "macumbeira" a família de André Luiz Frambach , noivo da atriz.

A cunhada da artista postou fotos com a família em uma praia no Rio de Janeiro e exaltou a boa relação com os familiares e Larissa. "Só queria falar que o foco dessa família aqui é o amor e o respeito. E quem conhece a gente sabe bem disso. Amo vocês demais da conta", escreveu na legenda da publicação.





André deixou um comentário na postagem da irmã: "Ah, família! Amo demais". Outros internautas celebraram a boa relação da atriz com a família do noivo, após o rompimento polêmico com os pais, e Camille ressaltou o apoio à Larissa neste momento.

"A Lari tem sorte por ter vocês", afirmou uma pessoa. "Pode ter certeza que a gente tem muita sorte por ter ela na nossa família também. Uma mulher de muita luz e só com amor no coração. Muito obrigada pelo carinho", respondeu a cunhada da atriz. "Obrigada por tanto carinho e cuidado com nossa menina", ainda declarou uma fã. "Não precisa agradecer, a gente ama demais essa pequena grande mulher", reagiu Camille.









