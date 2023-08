Mentiras e R$ 18 milhões: Larissa Manoela detalha rompimento com pais

Questionamentos

Trabalhando desde a infância, Larissa Manoela afirmou que desconhecia as informações sobre as finanças e bens adquiridos ao longo da carreira. Os questionamentos sobre o aspecto financeiro da profissão começaram a acontecer ao atingir a maioridade e geraram incômodo de Silvana Taques. Em um áudio exposto pela jovem de 22 anos, a mãe da artista aparece reclamando das cobranças: "Quer me chamar de mercenária, pode chamar. Mas o que não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro".