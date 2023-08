Reprodução/Instagram Mãe de Larissa Manoela explica os 2% da empresa da filha

Nesta segunda-feira (21) foi ao ar a entrevista completa de Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, no Fofocalizando, no SBT.

Na conversa, a matriarca deu detalhes sobre o patrimônio da filha e também explicou os 2% recebidos pela atriz na própria empresa.





Chris Flores questionou Silvana sobre onde está a fortuna de Larissa. "Está na casa nos EUA, na casa e no terreno no RJ, apartamento, é o que foi comprado. É esse o nosso patrimônio. É dela, sempre vai ser. Nós não temos objetivo, necessidade, vontade, querer, ganância de ficar com isso. Isso é dela. Nós trabalhamos junto com ela, mas isso é dela", disse.

Sobre a primeira empresa que abriram assim que a filha começou a trabalhar, ela esclareceu. "Quando a Larissa era menor de idade, foi aberta uma empresa em que ela Gilberto e eu tínhamos 33%. Quando ela ficou de maior, foi aberta outra empresa em que nós não somos sócios dela. 100% dela. Aí fez-se necessário colocar ela com 2% na primeira empresa. 100% + 2% da primeira empresa em que ela era menor. Na verdade, ela tem, 102%", contou.

"Antes entrava na primeira empresa. Com a maioridade passou-se para a segunda empresa em que ela tem 100%. Hoje não temos mais recebíveis. Inclusive, ela tem uma conta bancária em que o pai, Gilberto, eu e ela temos acesso. Nós denominamos de trijunta. A partir do momento que ela fez 18 anos, ela sempre teve o cartão de crédito black, entre os outros cartões também. Sem limite", completou Silvana.

Na entrevista para o Fantástico, Larissa contou que a segunda empresa estava em seu nome, porém, existe uma cláusula que coloca os pais como administradores do negócio, onde eles não precisam da autorização dela para administrar.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

#Exclusivo !



Silvana Taques explica sobre os 2% que Larissa Manoela teria afirmado que tinha em uma das empresas com os pais. #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/Gc43mc5fBy — Fofocalizando (@pfofocalizando) August 21, 2023