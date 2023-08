Reprodução/Instagram Larissa Manoela ao lado da mãe, Silvana Taques Santos





Silvana Taques quebrou o silêncio sobre as acusações da filha, Larissa Manoela, sobre o controle financeiro dos pais na carreira. A mãe da atriz e o pai, Gilberto Elias dos Santos, haviam se pronunciado até o momento apenas por notas dos advogados, afirmando que a filha "faltava com a verdade" em declarações.

"O meu sentimento verdadeiro é de profunda tristeza e desolação, e de imensa preocupação com ela [...] Não tenho nem nunca tive intenção alguma de prejudicá-la", disse Taques à Mônica Bergamo. A mãe de Larissa ainda refletiu como pode ter "pecado pelo excesso de zelo".

"Se houve alguma falha minha e do meu marido, foi talvez a de pecar pelo excesso de zelo com ela. Fizemos de tudo para ela nunca precisar aprender algo pela dor. Tentamos poupá-la de sofrimentos [...] Amo a minha filha, e continuarei amando", avaliou.

Acusada de esconder questões financeiras da filha, Silvana ainda disse que tinha uma relação transparente com Manoela. "Tudo o que fiz, por anos, foi respeitar as escolhas dela. Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela. Sempre perguntamos para a Larissa sobre cada trabalho e esclarecíamos: ‘Você não é obrigada a fazer'", pontuou.





Larissa Manoela também relatou que abriu mão do patrimônio de R$ 18 milhões na disputa com os pais para passar a gerir a própria carreira. "A nossa única intenção como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela", rebateu a mãe.

Silvana reagiu a uma gravação divulgada pela filha no "Fantástico", em que a mãe da atriz disse que "nunca quis nada" da filha e que a artista só teria o "título de mãe" na relação. Taques destacou que a fala foi descontextualizada e dita em uma conversa em que estava chateada pela filha não levar em conta as opiniões dela.

"Eu me referia ao fato de ela não estar aceitando os meus conselhos de mãe. Não queria ter o título de mãe apenas. Queria que ela me escutasse, de fato, como a mãe dela, a pessoa que a ama e sempre amará", explicou. Larissa também expôs que a relação com o noivo, André Luiz Frambach, não motivou o rompimento com os pais.

A mãe da atriz opinou sobre o relacionamento atual da filha e comentou que foi contra a filha decidir morar com o ator: "Aceitei, mas não concordei. Tive uma intuição típica de coração de mãe [ao discordar da decisão da filha. Tenho que aceitar a escolha dela. Mas não necessariamente concordar".

