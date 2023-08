Reprodução Silvana Taques empreende com uma fábrica de sorvetes no Paraná









Veio à tona que em agosto do ano passado, Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, virou sócia de uma fábrica de sorvetes no Paraná. Época em que as duas já vivenciavam a crise familiar e que começaram as transferências bancárias entre as contas das empresas e as pessoais.







Silvana é dona de parte da Drivana Franquias Ltda, que existe desde 1998 e tem o objetivo de ser uma rede franqueadora de sorvetes e açaí fabricados em São Mateus do Sul. De acordo com o Extra, a inauguração aconteceu no último dia 30 de julho sem a presença da matricarca. No contrato social da empresa aparecem somente o nome dela e o de Adriane dos Santos, sua comadre. Gilberto Elias, pai de Larissa, não consta no quadro societário.

A ideia é expandir as lojas em todo o Paraná com sede em Guarapuava, onde Larissa nasceu. Antes de se tornar empresária de Larissa Manoela, que começou a trabalhar aos 4 anos, Silvana atuava como pedagoga. O marido, Gilberto, era corretor de imóveis.



Silvana e filha estão rompidas

Ao tomar ciência de sua vida financeira, após abrir a própria empresa e passar a controlar sua carreira, Larissa descobriu uma série de transferências bancárias, de valores bem altos, das empresas em que era sócia dos pais para as contas pessoais deles, conforme reportagem do Fantástico, no último domingo (20).

De acordo com os extratos da conta da empresa de Larissa, em junho do ano passado, há transferências de R$ 1,5 milhão em julho, cerca de R$ 850 mil em agosto, uma transferência de R$ 500 mil, e em um dia só, mais R$ 200 mil. E as transações continuaram até os pais perderem acesso à conta, em fevereiro deste ano, somando uma quantia superior a R$ 5 milhões.

A atriz, que "doou" um patrimônio de R$ 18 milhões aos seus pais, não tem a menor ideia do que os eles fizeram com esse dinheiro todo.

