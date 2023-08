Reprodução/SBT - 22.08.2023 Ratinho saiu em defesa de Chris Flores após críticas por entrevista com Silvana Taques no SBT





Ratinho defendeu Chris Flores durante apresentação do próprio programa no SBT, nesta segunda-feira (21). A apresentadora reuniu críticas na web após entrevistar Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, e ser acusada de sair em defesa da entrevistada na ocasião.

O apresentador mandou um "beijo" para a colega de emissora e a parabenizou pelo trabalho, afirmando que ela é "uma pessoa muito especial" para ele. Ratinho se referiu à Larissa como "aquela menina lá".

"Queria falar de um assunto que está chamado muito atenção, daquela menina lá. Uma companheira aqui do SBT que quero falar, que é a Chris Flores. Ela conseguiu dar um furo de reportagem no assunto do momento, eu queria dar os parabéns para você. Você mostrou capacidade e profissionalismo na entrevista com a Silvana Taques, mãe da tal Larissa Manoela", afirmou.

Ele também expressou que as críticas feitas a Flores foram motivadas por "inveja": "Sei de jornalista que ofereceu até dinheiro para Silvana, a mãe da atriz Larissa Manoela, para ela dar entrevista e ela não deu. E tem gente criticando, eu tenho certeza que é inveja da matéria que você conseguiu".





"Então não ligue para quem te critica. Se eu fosse pensar em todo mundo que me critica, não tinha nem começado. Você é uma baita de uma jornalista, você deu um show, você convidou a Larissa Manoela para ela vir te dar uma entrevista e ela não quis. Só quis para outra lá, para a 'plim plim'", complementou, se referindo à Globo, que exibiu a primeira reportagem da atriz expondo o rompimento com os pais.

Ratinho ainda afirmou não ficar de um lado na polêmica da atriz, mas reprovou que a briga se tornou pública. "Acho muito feio briga de família na televisão. Negócio que dá para resolver lá em casa, com dois advogados, conversa ali, proseia. A menina também não é coitadinha, não sei da família dela, mas coitadinha ela também não", opinou.

"ão estou do lado de ninguém, até porque eu não conheço a menina e muito menos os pais da menina. Não estou aqui para defender ninguém, estou defendendo a minha amiga, a Chris Flores, uma das maiores jornalistas desse país. Ela é que estou defendendo", concluiu.

