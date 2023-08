Reprodução Instagram - 22.08.2023 Evelyn Regly e Larissa Manoela

Em um vídeo publicado no Youtube, na última segunda-feira (21), a influenciadora, apresentadora e youtuber Evelyn Regly , de 39 anos, contou aos fãs que vendeu sua antiga casa para a atriz Larissa Manoela , de 22 anos, que se mudou após romper com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias.



“Desde o início da semana, meu telefone não para de tocar. O pessoal ligando para minha assessoria”, iniciou ela em referência aos constantes questionamentos se ela realmente tinha vendido o imóvel para a intérprete. Regly confirmou que vendeu a mansão para ela e que a assessoria de imprensa de Larissa Manoela também já confirmou a compra.



“Achei ela muito educada, porque ela não me conhecia e ela me tratou super bem. Eu sabia quem ela era, porque ela é um fenômeno no Brasil, não tem nem como não conhecer ela. Se eu já admirava como artista e como pessoa antes, depois, eu admirei 10 vezes mais”, pontuou.



Evelyn ainda declarou que Larissa é muito “humana” mesmo em meio a todos os acontecimentos que vem passando. “Ela e o André [noivo de Larissa] deixaram a gente ficar na casa até a Alana nascer. Eu vi a mão de Deus neste negócio. Foram pessoas incríveis com a gente. Benção Pura”, declarou.



A atriz está em uma longa polêmica com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Isso porque, neste ano, ela decidiu gerenciar a própria carreira, que, anteriormente, era gerida pelos pais. Após os desentendimentos, Manoela contou ao “Fantástico” que abdicou de todo o patrimônio, estimado em R$18 milhões de reais.

