Reprodução/Globo/SBT - 20.08.2023 Larissa Manoela vive polêmica financeira com os pais; mãe deu entrevista

Uma semana após a entrevista bombástica de Larissa Manoela ao Fantástico, da Rede Globo, a mãe da atriz Silvana Taques falou com a jornalista Chris Flores, do SBT. Trechos da conversa foram exibidos no Domingo Legal, na tarde deste domingo (20). Na entrevista, Silvana se emocionou, chorou e leu uma antiga carta da filha em que Larissa dizia: "Você é a melhor mãe do mundo."

No primeiro trecho exibido, Chris Flores questiona se Larissa tinha acesso ao dinheiro dela, ao que a mãe responde que a filha, após os 18 anos, tinha um cartão black, sem limite de gastos, e que podia comprar o que bem entendesse. Sobre Larisa não ter dinheiro na praia para comprar milho e mate, a mãe rebate: "Você acredita nisso?"

A respeito do áudio divulgado por Larissa, no qual Silvana disse que teria apenas o "título de mãe", ela explica que se tratava de uma conversa longa sobre o novo relacionamento da atriz, com o qual ela não concordava. E que, por não ter seus conselhos ouvidos, ela teria então só o título de mãe. O motivo de ser contra o noivado? "Intuição de mãe. Continuo sendo a mãe dela até o último dia", declarou.

Silvana chora ao dizer que não vê a filha desde abril. Que Larissa esteve na casa, mas as duas não chegaram a conversar. Silvana também lamenta ter de encaixotar todas as coisas de Larissa para mandar para o Rio. "É um luto em vida", disse Chris Flores, citando palavras de Silvana.

A entrevista completa irá ao ar no Fofocalizando desta segunda-feira (21), a partir das 15h20. Larissa falará novamente ao Fantástico na noite deste domingo (20).