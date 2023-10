Sander se revolta

A confusão aumentou após Sander Mecca se revoltar com a atitude dos colegas e gritar com o grupo que bagunçava o quarto. "C*ralho, vamos parar com essa p*rra agora. Cadê meu chinelo, nessa b*ceta? Seus arr*mbados, que inferno [...] Estou dormindo com base de remédio e vocês me acordaram, filhos da p*ta", gritou, irritado com colegas que pediam para ele acalmar. O cantor teve um embate direto com WL na ocasião.