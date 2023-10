Reprodução/Instagram - 16.09.2023 Jenny Miranda é casada com o médico Fábio Gontijo





Fábio Gontijo, marido de Jenny Miranda, relatou que a esposa recebeu ameaças de morte após a polêmica da expulsão em "A Fazenda 15". Rachel Sheherazade foi expulsa do reality após agredir a influenciadora em uma briga, mas alguns espectadores ficaram do lado da jornalista e se revoltaram com a decisão da Record em expulsar a participante .





"Não ia me manifestar [...] Só que as coisas começaram a passar dos limites. A Jennifer está recebendo ameaça de morte, ameaça de agressão física, além de tudo, tentativas de derrubar conta, mas isso é outra coisa, não entra na questão", desabafou", afirmou o médico, nos stories do Instagram.

O companheiro da peoa pediu para o público "diferenciar o jogo da vida real". "Ela é um ser humano e, por mais que tenha errado, ela tem filho, ela tem a vida dela, ela precisa manter a integridade física dela quando sair do programa. Esses comentários que a gente está recebendo não vão passar em branco", garantiu.

"Peço que vocês contenham a emoção. Eu sei que tem muita gente que gosta da Sheherazade que está revoltado, só que vocês têm que diferenciar: uma coisa é jogo, outra coisa é você ameaçar a vida de uma pessoa aqui fora", completou.

Expulsão de Rachel Sheherazade em 'A Fazenda 15'

Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19). A peoa deu início a uma confusão generalizada após se recusar a fazer o trato dos animais e teve um embate direto com Jenny Miranda.

A expulsão de Rachel foi confirmada pela Record em um comunicado aos peões. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", informou a produção.

No programa ao vivo desta quinta-feira (19), a emissora mostrou ao público o momento da agressão de Sheherazade contra Miranda, em que a jornalista coloca a mão na boca da influenciadora. Espectadores se revoltaram com a decisão do canal e questionaram se a expulsão era necessária, relembrando outros episódios polêmicos do programa que não resultaram em expulsões.

Rachel já se pronunciou sobre o caso e agradeceu o "carinho, amor e torcida" do público. "Em breve voltarei a falar sobre as razões pelas quais deixei o programa, por questões contratuais eu ainda não posso falar", declarou em um vídeo.





