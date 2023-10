Reprodução/ YouTube 'A Fazenda 15': Cariúcha apoia Rachel após expulsão: 'Tamo junto'

Desde a última quinta-feira (19), as redes sociais e programas de entretenimento não falam em outra coisa, ao não ser da expulsão de Rachel Sheherazade de "A Fazenda 15". A peoa agrediu Jenny Miranda e foi retirada do reality. Cariúcha foi mais uma que comentou a saída da jornalista do programa e, surpreendentemente, apoiou Sheherazade, que era rival dela no jogo.



Leia também Bia Miranda discorda da saída de Rachel e pede expulsão da mãe

“Rachel, não me sinto feliz com a tua saída. Tivemos nossos desentendimentos lá (no programa) mas todo meu apoio e minha solidariedade e minha empatia com você”, disse.

A influencer, que foi a terceira eliminada do programa, continuou: "O que você precisar 'tamo junto' porque uma mulher levanta a outra, levanta a cabeça que você vai dar a volta por cima. É uma mulher inteligente, estudada e jornalista. Vem coisa melhor por aí”.



pra quem tava esperando deboche da cariucha com a expulsão da rachel se deu mal! ela saiu em defesa da shera 🫶🏽 #AFazenda

pic.twitter.com/xrn7Ui0TCs — faixa the creator (@traashgurl) October 19, 2023





Vale lembrar que, além de ser rival de Rachel, Cariúcha se aliou, em alguns momentos, com Jenny no reality.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente