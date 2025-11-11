Reprodução/TV Globo Alvaro e Nicole podem participar do BBB

A TV Globo está avaliando dois nomes do Dança dos Famosos para o BBB26: Nicole Bahls e o influenciador Alvaro. Os dois fazem sucesso nas redes sociais e foram sondados para integrar o grupo Camarote da próxima edição do reality. No entanto, um contrato publicitário pode impedir a participação de ambos.

O convite surgiu após o excelente desempenho de Nicole no quadro comandado por Luciano Huck. Bastante carismática, a ex-panicat conquistou o público e mostrou sua garra ao longo da competição.

A chegada de Nicole à Globo foi muito bem recebida pelo público e pela equipe do programa, o que fez surgir a ideia de colocá-la no Big Brother Brasil 26.





Bahls já declarou em diversas entrevistas que gostaria de participar do reality. Ela é conhecida por seus memes na internet e por sua passagem marcante em outros realities, como A Fazenda e Power Couple Brasil, na Record.

Já Alvaro é um dos influenciadores mais populares da atualidade, com mais de 17 milhões de seguidores no Instagram. Criador de conteúdo, ele é visto como uma aposta da emissora para atrair o público jovem ao programa. Seu humor leve e suas amizades com diversas celebridades reforçam o interesse da produção em tê-lo no elenco.

Porém, o grande empecilho para a Globo é que tanto Nicole quanto Álvaro mantêm contratos de longa duração com uma marca de cerveja. Como o BBB possui uma patrocinadora diferente no mesmo segmento, a presença dos dois na atração exigiria a rescisão do vínculo atual.

No entanto, essa quebra de contrato é delicada: a multa prevista é altíssima, o que tem feito as duas celebridades refletirem sobre o convite. Enquanto isso, ambos seguem cumprindo suas agendas na televisão.

A TV Globo, por sua vez, acelera os preparativos para o novo formato do Big Brother Brasil, que começará de maneira inédita, com cinco casas de vidro espalhadas por diferentes regiões do país. Além dos grupos Pipoca e Camarote, a edição também contará com um novo time especial: o dos Veteranos, formado por ex-BBBs.