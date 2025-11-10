Reprodução/TV Globo Carlinhos de Jesus chora no palco do domingão

Carlinhos de Jesus chorou bastante no Domingão com Huck do último domingo (9). O momento aconteceu após ele conseguir ficar de pé e até dançar uma salsa ao lado de Luciano Huck. O profissional tem passado os últimos meses em uma cadeira de rodas, após ser diagnosticado com uma doença autoimune chamada neuropatia radiculopatia desmielinizante crônica, que comprometeu seus nervos e movimentos. Os médicos ressaltaram que havia possibilidade de recuperação, embora o processo não fosse fácil.

Huck iniciou uma parte do Dança dos Famosos destacando a importância do que aconteceria a seguir.

"Eu queria dizer pra você que está em casa que hoje é um dia muito especial... Porque saúde é tudo, né? Se você não tiver saúde, as coisas perdem o significado", disse o apresentador.

"Talvez a coisa mais dura que a gente tenha enfrentado nesta temporada do Dança dos Famosos foi ter um dos principais dançarinos deste país, o homem que popularizou a dança de salão e a trouxe para o dia a dia das famílias brasileiras na televisão, numa cadeira de rodas", continuou.





"E foi duro pra todo mundo. A gente acabou normalizando isso ao longo desses meses, mas era difícil toda vez que o Carlinhos entrava no palco em sua cadeira de rodas. E o Carlinhos disse: 'Olha, eu vou voltar a andar'", relembrou Luciano.

O apresentador também destacou a determinação do amigo:

"O Carlinhos tem lutado muito para se recuperar da enfermidade. Então, senhoras e senhores, o que vai acontecer neste palco agora, a gente rezou muito para acontecer. Senhoras e senhores, meu amado amigo Carlinhos de Jesus... De pé!", anunciou Huck, ajudando o coreógrafo a se levantar.

Bastante emocionado, Carlinhos falou sobre a luta que vem enfrentando:

"Luciano, eu só queria dizer uma coisa muito importante: qualquer um pode, desde que tenha foco, se dedique e procure, dentro da sua rotina diária, estabelecer um horário, maneiras e formas de seguir o tratamento", afirmou.

"A fisioterapia é tudo na vida da gente. A medicina foi importante, com os medicamentos. A fé também. Quero aproveitar para agradecer as milhares de mensagens de solidariedade que recebi. Mas a fisioterapia foi fundamental para que eu pudesse me manter de pé", completou.

Por fim, Luciano Huck destacou a importância do diagnóstico correto:

"Deixando claro que o diagnóstico do Carlinhos, segundo a medicina e a ciência, mostrava que havia possibilidade de recuperação com fisioterapia. Obviamente, há casos em que isso não é possível e a pessoa não consegue voltar a andar", finalizou o apresentador.