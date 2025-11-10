Instagram Nicole Bahls comenta eliminação e revela novidades: "Especial"

Nicole Bahls comentou nesta segunda-feira (10) a eliminação da “Dança dos Famosos”, exibida no domingo (9), no “Domingão com Huck”. A influenciadora afirmou que a experiência foi de aprendizado e anunciou que voltará aos palcos da Globo nas próximas semanas, a convite de Luciano Huck.

A declaração foi feita nos stories do Instagram. Nicole agradeceu o apoio do público e refletiu sobre o resultado.

“Nem sempre o nosso lugar é o primeiro lugar, mas tá tudo bem. É o nosso lugar, é o que Deus reservou pra gente. Às vezes não é o primeiro lugar, mas era o que Deus tinha reservado pra gente. Então eu sempre compreendo, agradeço a Deus”, afirmou.

Mesmo fora da disputa, Nicole garantiu que continuará participando do “Domingão com Huck”. “ Logo, logo vou estar no ‘Domingão’ novamente ”, disse a apresentadora, que foi convidada por Luciano Huck para acompanhar as próximas etapas do quadro no palco.

Em outra publicação, a influenciadora agradeceu a todos os envolvidos no projeto.

“Entrego a Deus, agradeço o processo e celebro tudo que vivi. Obrigada, Luciano Huck, por essa chance tão especial. Gratidão à equipe do Domingão e do Dança pelo amor diário. Ao meu professor Fernando Perrotti, obrigada pela luz, pela paciência e por me ensinar a acreditar em mim. E obrigada a todos que mandaram mensagens tão carinhosas”, escreveu.

O episódio de domingo teve apresentações de salsa e contou com oito duplas no palco. Com a competição cada vez mais acirrada, Nicole Bahls e Allan Souza Lima foram eliminados. A apresentadora Ana Maria Braga participou como jurada convidada.

Durante a despedida, Nicole foi elogiada pela evolução no programa e agradeceu o aprendizado. “Obrigada pelo amor de vocês. Ai, gente, estou muito feliz de ter participado do Dança. Esse era meu lugar”, disse.

Allan Souza Lima também agradeceu a oportunidade e lembrou um episódio de esgotamento emocional vivido em 2024.

“Muitos sabem do que eu vivi no ano passado. Eu tive burnout (...) e quando decidi entrar nesse jogo, a primeira coisa que eu queria era me divertir de verdade. Então eu me diverti até esse exato momento aqui”, declarou o ator.