Reprodução/TV Globo Nicole Bahls é eliminada do Dança dos Famosos

Amada pelo público, Nicole Bahls foi eliminada da Dança dos Famosos neste domingo (9), em um corte duplo que também tirou Allan Souza Lima da competição. A famosa, no entanto, ganhou uma promoção de Luciano Huck, que reconheceu a iconicidade da participante: ele a convidou para participar da "bomboniere" do Domingão até o dia 7 de dezembro, quando o quadro chegará ao fim.

"Se você estiver tranquila até o último domingo da Dança, você está mais do que convidada para participar, para ficar aqui, para fazer o que você quiser", disse Huck após anunciar a saída das duas duplas.

"Ai, eu quero, eu aceito!", respondeu Nicole, bastante emocionada.





"Vejo você semana que vem, então", completou o apresentador, que já havia feito um convite semelhante para Fernanda Paes Leme, a primeira eliminada da temporada.

Sob aplausos e aclamações da plateia, que gritava "Nicole, eu te amo", a ex-panicat agradeceu o carinho do público:

"Como é que eu vou ficar triste se eu tô aqui vendo vocês? Eu tô feliz, gente. Esse é o lugar que Deus tinha preparado pra mim, porque nem sempre a gente vai ter o primeiro lugar, e tá tudo bem", disse Nicole, valorizando a parceria com Fernando Perrotti. "Ele foi um guerreiro comigo", elogiou.

A modelo, que no início foi muito criticada pelos erros, conseguiu evoluir ao longo da competição.



Já Allan Souza Lima recebeu uma avaliação de sua trajetória e se despediu da professora, Gabe Cardoso.

"Queria agradecer essa parceira maravilhosa, essa mulher incrível. A gente não teve um momento ruim", afirmou o ator.

Ele ainda relembrou um episódio de burnout que enfrentou no passado e destacou a importância do Dança dos Famosos como um recomeço:

"Eu entrei com o intuito de me divertir, e eu me diverti até esse exato momento. Foi difícil me abrir, tem um quê de reality, me expus, porque aqui é o Allan, não é um personagem. Mas foi incrível!", resumiu.

Confira a pontuação dos participantes:

Silvero Pereira - 58,7

Richarlyson - 58,6

David Junior - 58,4

Álvaro Xaro - 58,4

Wanessa Camargo - 58,3

Manu Bahtidão - 58,1

Nicole Bahls - 57,8 (eliminada)

Allan Souza Lima - 57,7 (eliminado).