Amada pelo público, Nicole Bahls foi eliminada da Dança dos Famosos neste domingo (9), em um corte duplo que também tirou Allan Souza Lima da competição. A famosa, no entanto, ganhou uma promoção de Luciano Huck, que reconheceu a iconicidade da participante: ele a convidou para participar da "bomboniere" do Domingão até o dia 7 de dezembro, quando o quadro chegará ao fim.
"Se você estiver tranquila até o último domingo da Dança, você está mais do que convidada para participar, para ficar aqui, para fazer o que você quiser", disse Huck após anunciar a saída das duas duplas.
"Ai, eu quero, eu aceito!", respondeu Nicole, bastante emocionada.
"Vejo você semana que vem, então", completou o apresentador, que já havia feito um convite semelhante para Fernanda Paes Leme, a primeira eliminada da temporada.
Sob aplausos e aclamações da plateia, que gritava "Nicole, eu te amo", a ex-panicat agradeceu o carinho do público:
"Como é que eu vou ficar triste se eu tô aqui vendo vocês? Eu tô feliz, gente. Esse é o lugar que Deus tinha preparado pra mim, porque nem sempre a gente vai ter o primeiro lugar, e tá tudo bem", disse Nicole, valorizando a parceria com Fernando Perrotti. "Ele foi um guerreiro comigo", elogiou.
A modelo, que no início foi muito criticada pelos erros, conseguiu evoluir ao longo da competição.
Já Allan Souza Lima recebeu uma avaliação de sua trajetória e se despediu da professora, Gabe Cardoso.
"Queria agradecer essa parceira maravilhosa, essa mulher incrível. A gente não teve um momento ruim", afirmou o ator.
Ele ainda relembrou um episódio de burnout que enfrentou no passado e destacou a importância do Dança dos Famosos como um recomeço:
"Eu entrei com o intuito de me divertir, e eu me diverti até esse exato momento. Foi difícil me abrir, tem um quê de reality, me expus, porque aqui é o Allan, não é um personagem. Mas foi incrível!", resumiu.
Confira a pontuação dos participantes:
Silvero Pereira - 58,7
Richarlyson - 58,6
David Junior - 58,4
Álvaro Xaro - 58,4
Wanessa Camargo - 58,3
Manu Bahtidão - 58,1
Nicole Bahls - 57,8 (eliminada)
Allan Souza Lima - 57,7 (eliminado).