Reprodução/Instagram/@leandrolimale Leandro Lima ingere gasolina e vai parar no hospital

O ator Leandro Lima foi levado às pressas ao hospital na última segunda-feira (10) após ingerir gasolina por engano. O artista publicou uma foto nos Stories do Instagram em que aparecia deitado em uma cama hospitalar, recebendo soro na veia.

Após perceber a preocupação dos fãs com seu estado de saúde, ele resolveu explicar o que havia acontecido.

"Calma, gente, calma. Eu postei aqui de bobeira e depois vi que tem um monte de gente perguntando por que eu estou no hospital. Seguinte: eu já tinha feito isso muitas vezes, tirar gasolina de um tanque para outro e nunca aconteceu nada", contou.





"Dessa vez, eu estava mexendo nos carros lá em casa, vi que o Fusca estava sem gasolina e fui tirar gasolina da moto para colocar nele, usando uma mangueira mais grossa. Puxei e a gasolina não veio. Baixei a mangueira e, quem já fez isso sabe, ela ficou com combustível no meio do caminho. Aí eu dei uma puxada grande para ver se vinha, acabei ingerindo e engasgando com a gasolina", relatou o ator.

Leandro explicou que chegou a ficar sem ar após o incidente.

"Ficou feio! Digo 'feio' porque me deu uma falta de ar, acho que tenho alguma alergia a isso. Vim para o hospital, e eles preferiram me deixar em observação para ver se não entrou gasolina no pulmão. Fiz o exame, e, provavelmente, não entrou. O engasgo foi mais para expelir mesmo, então a gente concluiu que não deve ter sido nada grave", explicou.

Por fim, o ator agradeceu o carinho dos fãs e fez um alerta bem-humorado:

"Se precisar colocar gasolina no carro, pega do reservatório e faz com segurança, que é melhor. Agora é esperar o resultado do exame e ir embora para casa. Só tô com fome, não me deixam comer nada e com um bafo de gasolina desgraçado", brincou.

Após receber alta, Leandro tranquilizou os seguidores, dizendo que estava tudo bem e que não havia resquícios de gasolina em seu pulmão. No entanto, revelou que ainda estava com mau hálito devido ao combustível:

"Estou me sentindo um próprio Fusca", brincou o ator.