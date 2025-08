Reprodução Instagram @alvxaro Alvaro

Conhecido pelos vídeos de humor que publica em plataformas de interação virtual, o influenciador Alvaro será visto nas telinhas da Globo. O criador de conteúdo foi escalado para a nova temporada do "Dança dos Famosos".



A competição faz parte do "Domingão com Huck" e aposta na disputa entre famosos de vários nichos, sejam influenciadores, ex-BBBs, jornalistas, atores, apresentadores, entre outros.





A escalação foi confirmada pelo próprio Alvaro, por meio de um vídeo. Nele, o influenciador aparece conversando com Luciano Huck, apresentador da atração dominical, antes comandada por Fausto Silva na Rede Globo.

Nas redes, os internautas repercutiram o momento. "Eu fiquei muito muito feliz. Gritei aqui", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Estou torcendo por você desde já", acrescentou uma segunda. "No TikTok, eu sei que você se garante. Agora, vamos ver no programa", comentou ainda uma terceira.

Elenco

Além de Alvaro, Wanessa Camargo e Duda Santos foram confirmadas. Filha de Zezé Di Camargo, Wanessa coleciona hits na indústria fonográfica e teve uma passagem polêmica no "Big Brother Brasil 2024", edição vencida por Davi Brito.

Já Duda Santos atuou em várias novelas da emissora. Recentemente, ela liderou o elenco de "Garota do Momento" como a protagonista Beatriz. A trama foi substituída por "Êta Mundo Melhor", atual narrativa das seis do canal.

Desta vez, quem vencer a disputa ganhará um carro 0 km. O carnavalesco Milton Cunha será um dos jurados técnico da nova temporada do "Dança dos Famosos". Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha completam o time de avaliadores.