Reprodução/Internet Leo Rodrigues Lima deixou a Record Bahia após mais de 15 anos

Leo Rodrigues Lima anunciou sua saída da Record Bahia após mais de 15 anos de atuação na emissora, em diferentes períodos. A decisão foi comunicada ao público por meio de uma publicação nas redes sociais. No texto, a repórter destacou que o desligamento foi motivado por uma mudança de prioridades, com foco em qualidade de vida e novos projetos profissionais.

Foco em qualidade de vida

“Foram mais de 20 anos de reportagem na TV. Trabalho que só me trouxe realizações. Desses, mais de 15 anos na, em diferentes períodos. Foi a minha segunda casa, onde tenho bons amigos e colegas”, escreveu. A profissional também agradeceu à equipe e aos diretores da emissora.

A comunicadora explicou que o motivo da saída está ligado ao desejo de desacelerar o ritmo profissional. “Nessa fase atual da minha vida, decidi encerrar esse ciclo pra me dedicar à Fala Bela Media Training & Comunicação, em parceria com Celso Duran, e ter mais tempo pra cuidar de mim. Saio feliz e só com boas recordações. Gratidão a todos que fazem ou já fizeram parte dessa trajetória”, disse.