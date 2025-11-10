Leo Rodrigues Lima anunciou sua saída da Record Bahia após mais de 15 anos de atuação na emissora, em diferentes períodos. A decisão foi comunicada ao público por meio de uma publicação nas redes sociais. No texto, a repórter destacou que o desligamento foi motivado por uma mudança de prioridades, com foco em qualidade de vida e novos projetos profissionais.“Foram mais de 20 anos de reportagem na TV. Trabalho que só me trouxe realizações. Desses, mais de 15 anos na Record Bahia, em diferentes períodos. Foi a minha segunda casa, onde tenho bons amigos e colegas”, escreveu. A profissional também agradeceu à equipe e aos diretores da emissora.
Foco em qualidade de vida
A comunicadora explicou que o motivo da saída está ligado ao desejo de desacelerar o ritmo profissional. “Nessa fase atual da minha vida, decidi encerrar esse ciclo pra me dedicar à Fala Bela Media Training & Comunicação, em parceria com Celso Duran, e ter mais tempo pra cuidar de mim. Saio feliz e só com boas recordações. Gratidão a todos que fazem ou já fizeram parte dessa trajetória”, disse.