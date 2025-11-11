Reprodução/Dia TV Narcisa Tamborindeguy diz de onde vem seu dinheiro

A socialite Narcisa Tamborindeguy participou do programa De Frente com a Blogueirinha na última segunda-feira (10). A famosa, que ficou conhecida nacionalmente após o reality Mulheres Ricas, exibido pela Band, falou sobre diversos assuntos, inclusive sobre a origem de sua fortuna.

Quando questionada pela apresentadora sobre de onde vem seu dinheiro, Narcisa brincou:

"Vem da cachoeira, chove todo dia. Vem da árvore, uma loucura!", disse a artista, em tom bem-humorado.

Durante a entrevista, a socialite também abordou temas delicados e fez críticas ao ex-diretor da TV Globo, Boninho, afirmando que ele seria um pai ausente e que não dá apoio à filha.





"Ela está sem carro, ele deixou ela sem carro. É uma pessoa que não é boa pra ela, não é um bom pai para ela", declarou.

Narcisa continuou as críticas e disse que o empresário não valorizou as conquistas da jovem:

"Não fez homenagem nenhuma quando ela passou para King's University, não fez nada, não ligou. É um péssimo pai, ausente, não dá amor para ela", completou.

Segundo a socialite, o marido de Ana Furtado favorece apenas a outra filha:

"Ele só gosta da outra filha, da Isabela", afirmou.

Ao ser questionada pela Blogueirinha se ainda gostava de Boninho, Narcisa respondeu diretamente:

"Não, nunca gostei. E vamos mudar de assunto, chega, acabou", disse.

De onde vem a fortuna de Narcisa Tamborindeguy?

A famosa é filha de Mário Tamborindeguy, ex-deputado federal, empresário e engenheiro responsável por grandes obras de infraestrutura no Brasil. A origem da fortuna da família está ligada ao sucesso empresarial do pai, além da herança familiar por parte da mãe.

Narcisa é formada em Direito pela Universidade Candido Mendes e em Jornalismo pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso. Além disso, já se aventurou em outras áreas profissionais e, como advogada, chegou a ajudar amigos com problemas na Justiça.