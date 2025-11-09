Reprodução/Internet Globo apresentou proposta à Conmebol para Libertadores até 2030

A Globo apresentou uma proposta formal para a Conmebol na tentativa de retomar os direitos de transmissão da Libertadores a partir do ciclo de 2027 a 2030. O plano prevê o retorno das partidas ao SporTV, seu canal esportivo na TV por assinatura, além da renovação dos direitos de exibição em TV aberta e no GE TV.

Disputa acirrada

A proposta davisa fechar um dos dois pacotes de transmissão por plataformas pagas da competição sul-americana, disponibilizados pela Conmebol no início de outubro. A emissora já possui os direitos de exibição da Libertadores na TV aberta desde 2023 e pretende ampliar sua cobertura do torneio para outras mídias. A informação é da Folha de S.Paulo.

A Disney, que é dona da ESPN, Amazon, Warner e Paramount também estão na concorrência. A Netflix foi convidada para o processo para conseguir a Libertadores, mas não deve formalizar proposta. A FC Diez Media é a agência responsável pela organização das negociações, com supervisão da consultoria Ernst & Young.

A Conmebol estruturou sete pacotes de direitos, incluindo opções para plataformas abertas, plataformas pagas, uma alternativa multiplataforma e um pacote específico de melhores momentos e clipes com delay mínimo de sete minutos.

A cobertura envolverá os 314 jogos por temporada das competições Libertadores e Sul-Americana. O SporTV deixou de transmitir a Libertadores em 2020, quando a Globo rescindiu o contrato pela pandemia de covid-19. Desde então, a ESPN se consolidou como o único canal de TV por assinatura com os direitos do torneio.