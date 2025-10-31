Reprodução/TV Globo Marcelo Pereira confessa nervosismo em estreia

Marcelo Pereira fez sua estreia no Bom Dia São Paulo desta sexta-feira (31). O jornalista confessou que ficou bastante nervoso em seu primeiro dia no matinal da emissora carioca. Agora como coapresentador, ele entrou no lugar de Tiago Scheuer e afirmou que chegou a suar de nervoso, mas foi acalmado pela âncora Sabina Simonato e pelo público ao longo da atração.

"Primeira sexta-feira dele aqui, estreia... já passou o frio na barriga. Ele falou que estava até suado", disse a jornalista em conversa com Marcelo e Alessandro Jodar no final do BDSP.

"Nossa, eu estava numa loucura! Estava até molhado!", contou Marcelo, que admitiu ter ficado ansioso ao comandar os primeiros momentos do telejornal. "Mas passou. O público de casa me acalmou, a Sabina... Passou o medo da estreia", disse, de forma descontraída.





"Não foi bom? Acabou, passou!", brincou Sabina ao vivo. "E é pé-quente, hein? Estreou e o Palmeiras fez 4 a 0!", completou Jodar.

Troca de apresentadores

A passagem de bastão de Tiago Scheuer para Marcelo Pereira ocorreu na quinta-feira (30), em um clima mais de celebração do que de despedida. O jornalista, que antes dividia o BDSP com a âncora, assumiu o Hora 1 nesta sexta (31). Já Roberto Kovalick passa a comandar o Jornal Hoje, enquanto César Tralli assume o Jornal Nacional.

Mesmo com o adeus, Sabina se recusou a transformar o momento em uma despedida triste. “Foi pouco tempo, mas foi intenso. Só pelo olhar a gente já se entendia”, afirmou a apresentadora.

Scheuer também agradeceu ao público pela parceria ao longo dos anos no Bom Dia São Paulo.

"Foi ótimo, e tudo com a ajuda do público, sempre muito carinhoso. Para mim, Sabina, foi um prazer participar aqui. Foram praticamente 14 anos de Bom Dia São Paulo, desde a reportagem até chegarmos aos estúdios", disse o jornalista.