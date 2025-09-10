Reprodução/TV Globo Tiago Scheuer e Marcelo Pereira trocam dicas após mudanças na Globo

Tiago Scheuer já iniciou a transição de seu posto no Bom Dia São Paulo para o jornalista Marcelo Pereira. O novo coapresentador do telejornal local da TV Globo apareceu nos estúdios ao final da edição desta quarta-feira (10). Pereira destacou que está recebendo dicas de Scheuer, que assumirá o comando do Hora 1.

Marcelo, que costuma participar do Bom Dia São Paulo com a previsão do tempo ao lado da apresentadora Sabina Simonato, aproveitou o momento para conversar com Tiago sobre as mudanças.





"Marcelo Pereira já está pegando dicas com Tiago Scheuer”, brincou Sabina, pedindo para as câmeras mostrarem os dois conversando em uma das áreas do estúdio. "Fazendo a passagem de bastão aos poucos", completou Scheuer, que assumirá o Hora 1 em breve.

"Estamos nesse processo, aprendendo", reforçou Pereira. "Daqui a pouco, o Marcelinho estará na área, e o Scheuer no comando do Hora 1", destacou Sabina.

A mudança será oficializada em novembro, quando William Bonner deixará a bancada do Jornal Nacional - decisão que desencadeou uma ampla movimentação nas equipes de jornalismo da TV Globo.

Com a saída de Bonner do horário nobre, César Tralli foi escalado como substituto oficial ao lado de Renata Vasconcellos. O Jornal Hoje, que seguirá com Tralli até novembro, passará a ser comandado por Roberto Kovalick. Já Tiago Scheuer assumirá o Hora 1, atualmente ancorado por Kovalick.

Com a dança das cadeiras, Marcelo Pereira entra para o time do Bom Dia São Paulo e passará a dividir a apresentação com Sabina Simonato. Os dois já trabalham juntos no Bom Dia Sábado, telejornal exibido em rede nacional nas manhãs de sábado.

De volta das férias nesta quarta-feira (10), Sabina parabenizou Scheuer pela nova etapa profissional logo no início do Bom Dia SP. Ela desejou boa sorte ao colega, com quem dividiu a apresentação após a saída de Rodrigo Bocardi.

Scheuer, por sua vez, disse estar confiante com o novo desafio no Hora 1, destacando a importância da oportunidade em sua trajetória profissional. Apesar do entusiasmo com a nova fase, o jornalista admitiu que sente tristeza por deixar o Bom Dia São Paulo, na qual coapresentou por um bom tempo.