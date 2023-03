Reprodução/Instagram Tiago Scheuer





Tiago Scheuer, autodenominado "estagiário de São Pedro" na biografia do Twitter por ter comandado o quadro de meteorologia no "Hora Um", "Bom Dia São Paulo", "Bom Dia Brasil", "SPTV" e "Jornal Nacional", entre outros telejornais da maior vitrine de comunicação do país, usou o seu perfil na rede social de Elon Musk para descrever uma cena (no mínimo, inusitada) que vivenciou nesta quinta-feira, dia 23.

"A dona de uma padaria hoje para mim: 'Você é parente daquele repórter?'. 'Não', disse, rindo. 'Nossa, mas parece muito! Até a mecha do cabelo!'. 'Não sou parente porque sou eu', ri de novo. 'Ah, tá, até parece', ela respondeu, sorriu e saiu", escreveu o jornalista, com riqueza de detalhes, para, logo em seguida, acrescentar, aos risos: "Ainda passei por mentiroso".





A partir da interação dos usuários, Scheuer acabou revelando o desfecho da história, com um toque de bom humor: "Minutos depois, meus colegas e eu achamos melhor reafirmar para a senhora que era eu mesmo. Insistiu em não acreditar, mas foi convencida, ficou feliz e falou: 'É que na TV seu rosto parece tão maior, mais cheinho'". Entre os comentários não faltaram palavras como "simplicidade", "simpatia" e até um "continue assim".

A dona de uma padaria hj pra mim:

- Você é parente daquele repórter?

- Não - disse eu, rindo.

- Nossa, mas parece muito. Até a mecha do cabelo…

- Não sou parente porque sou eu - ri de novo.

- Ah tá, até parece - ela respondeu, sorriu e saiu.



Ainda passei por mentiroso 😂 — Tiago Scheuer (@xoia) March 23, 2023





Minutos depois, meus colegas e eu achamos melhor reafirmar pra senhora que era eu mesmo. Ela insistiu em não acreditar, mas foi convencida, ficou feliz e disse “é que na TV seu rosto parece tão maior, mais cheinho” 😂💜🥰 — Tiago Scheuer (@xoia) March 23, 2023