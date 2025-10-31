Reprodução/Internet Tony Ramos destacou disputas entre Edu, Laurinha e Maria do Carmo

Tony Ramos relembrou os bastidores de Rainha da Sucata que marcou a teledramaturgia da Globo nos anos 1990. A novela de Silvio de Abreu será reprisada a partir da próxima segunda-feira (3), no ano em que a emissora completa 60 anos. O ator, que interpretou Edu Figueroa, destacou a força da trama e a intensidade das gravações.

“Recordo como se fosse hoje, de começar a gravar na Avenida Paulista. Desde o princípio, eu sabia que a obra seria eletrizante. Também me lembro do encontro com colegas queridos. Foi marcante”, contouem conversa com o Extra.

O artista contracenou com Regina Duarte e Glória Menezes nos principais conflitos da história, marcada por embates sociais e familiares. Na trama, Edu é um jovem da elite paulistana que vê a família falir e aceita se casar com Maria do Carmo (Regina Duarte), filha de um sucateiro que enriquece e é vista como símbolo de ascensão social.

O conflito entre a nova e a velha elite é representado por Laurinha Figueroa (Glória Menezes), madrasta de Edu e principal antagonista da protagonista. “As relações do Edu com as duas eram pontos altos porque havia uma dubiedade dele com a madrasta, Laurinha. Ela era ambiciosa e via Maria do Carmo ascendendo", afirmou Tony Ramos.

"Essas disputas geravam belíssimas cenas”, relatou o ator, que viveu o personagem central da narrativa conduzida por Jorge Fernando (1955-2019), com mistura de drama, humor e crítica social.