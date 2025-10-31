César Tralli, de 54 anos, assumirá a bancada do "Jornal Nacional" a partir da próxima segunda-feira (3), substituindo William Bonner na apresentação. Além do emprego, uma série de mudanças acontece na vida do jornalista, a cidade em que mora é uma delas.
Agora, o âncora morará no Rio de Janeiro. A enteada, Rafaella Justus, permanecerá em São Paulo e passará a morar na casa do pai, Roberto Justus, e da madrasta, Ana Paula Siebert. Por meio das redes sociais, eles se emocionaram ao se despedirem um do outro.
"Último dia do Cesar Tralli no 'Jornal Hoje'. Te amo", disse Rafa no Instagram. "Amo demais vocês. Estou muito feliz! Minha família está aqui, a Rafa, a Tici, e sou muito grato a vocês", começou o marido de Ticiane Pinheiro.
"Elas sabem o quanto amo a minha profissão, o quanto me dedico, e meu compromisso é esse: continuar fazendo esse trabalho bem feito, honrando meu pai e minha mãe. Tenho certeza de que eles estão muito felizes. E a gente vai estar sempre junto, tá?", acrescentou ele.
Além disso, Tralli agradeceu o companheirismo dos jornalistas com quem trabalhou no "Jornal Hoje". "Contem comigo sempre. Pega o telefone, o WhatsApp, liga. Vou estar 24 horas à disposição, como sempre estive. Obrigado, mesmo. Levo essa redação inteira aqui dentro de mim, tá? Um beijo. Muito bom", pontuou.
Mais mudanças
Após a saída de William Bonner nesta sexta-feira (31), César Tralli deixará o "Jornal Hoje" para assumir a função de âncora no "Jornal Nacional". Mas esta não será a única dança das cadeiras no jornalismo da Rede Globo, tendo em vista que um novo jornalista assumirá o programa de notícias vespertino.
Quem é?
Roberto Kovalick foi escalado para suprir a ausência de Tralli. Caberá a ele comandar as edições do jornal que vai ao ar após a hora do almoço, tradicionalmente exibido às 13h25 (horário de Brasília). O jornalístico vai ao ar antes das novelas reprisadas no "Vale a Pena Ver de Novo".