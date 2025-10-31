Reprodução/TV Globo William Bonner tem novo valor de contrato

William Bonner surpreendeu os telespectadores ao anunciar sua saída do Jornal Nacional, onde trabalhou por quase 30 anos e acumulava a função de editor-chefe. Na bancada do maior telejornal do país, o jornalista recebia cerca de R$ 900 mil mensais, somando salário fixo e remuneração executiva.

A partir de novembro, Bonner se afastará dos compromissos diários na Globo, mas não deixará a televisão de vez. Em 2026, ele retornará como apresentador do Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg. A parceria marca uma nova fase para o profissional, que há anos desejava desacelerar.

William Bonner terá um novo salário, aproximadamente R$ 200 mil mensais, para comandar o Globo Repórter. A redução reflete a mudança no formato: enquanto no Jornal Nacional ele exercia um trabalho diário e ao vivo, o Globo Repórter vai ao ar apenas uma vez por semana e é gravado. As informações são de André Romano.

A migração para um programa semanal representa uma nova etapa na vida de Bonner. O jornalista pretende dedicar mais tempo à família e a projetos paralelos, mantendo a visibilidade na Globo, porém com um ritmo mais compatível com sua fase atual.

Passagem de bastão

Nesta sexta-feira (31), William Bonner se despedirá do Jornal Nacional após 28 anos como âncora. No encerramento do telejornal, Bonner e Renata Vasconcellos receberão César Tralli, que assumirá a bancada ao lado de Renata a partir de segunda-feira (3).

Bonner revelou que a reflexão sobre sua carreira começou durante o auge da pandemia, período em que sentia que seus dias eram preenchidos apenas por obrigações, deixando de lado atividades que também gostaria de realizar.

"Minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu num momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge. Um dos meus três filhos estava se mudando para estudar em outro país. Eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de realizar. A conta não estava fechando", afirmou o apresentador.

Ele destacou que a mudança demandou um longo período de preparação para encontrar e formar seus sucessores.