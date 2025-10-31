Reprodução/GNT Xuxa admite ter ranço em característica específica de Angélica





















A apresentadora Xuxa Meneghel esteve no programa de sua amiga pessoal Angélica. A esposa de Luciano Huck comanda o Angélica ao Vivo, no canal GNT. Na atração, a eterna Fada Bela revelou que a mãe de Sasha tem ranço dela por um motivo: a famosa demora para contar as fofocas.

Xuxa e Angélica, que chegaram a ser consideradas rivais no passado, na competição pelo público infantil, hoje são grandes amigas.

"A Xuxa tem ranço de mim. Ela tem ranço porque, quando sei de alguma fofoca, eu demoro para contar para ela. Aí, ela fica com ranço", disse a comandante da atração.

Porém, a Meneghel esclareceu que não é ranço da pessoa de Angélica, e sim, na demora em contar os babados.

"Não é que eu tenha ranço de você, me dá ranço você não me contar as coisas. Porque eu sou boca aberta, eu te falo. Depois de dez minutinhos, eu já estou falando para ela. Aí, ela não, ela diz: 'Eu não sabia que você não sabia'. Nunca demorei para falar alguma coisa", disse a ex-apresentadora infantil.

No entanto, Xuxa admitiu que possui alguns ranços na vida.

"Mas eu tenho uma lista de ranço: gente cheirando a cigarro para chegar perto de mim e me dar beijos; gente cheirando a bebida e me agarrando; gente suando. Não gosto de pessoas mentirosas, tenho ranço. Eu sou bem chata com esse negócio porque eu tenho ranço mesmo, pego ranço da pessoa e fico com ele o resto da vida", disse.

Sobre o Angélica ao Vivo

O Angélica Ao Vivo pretende abordar temas atuais e não terá como foco a entrevista tradicional com os convidados, mas sim o debate em torno de assuntos previamente escolhidos.

O projeto vem sendo desenvolvido desde o início deste ano. Daniela Gleiser, responsável pelo especial do Vídeo Game em comemoração aos 60 anos do canal, está dirigindo a nova atração que chegou com tudo na tela do Grupo Globo.

A esposa de Luciano Huck voltou oficialmente para a Globo em 2023, para apresentar o 50 & Tanto, uma série especial de entrevistas com mulheres, em comemoração aos seus 50 anos. Depois, o formato foi adaptado para entrevistas com homens, no 50 & Uns.

