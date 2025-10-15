Reprodução/Instagram/@sabinasimonato/@ale_jodar Sabina Simonato e Alessandro Jodar

A âncora Sabina Simonato surpreendeu o jornalista Alessandro Jodar com uma sugestão inusitada durante o Bom Dia São Paulo desta quarta-feira (15). O profissional relembrava os tempos em que fazia aulas de teatro quando foi questionado pela titular se já havia pensado em ser galã de novela. A situação deixou o jornalista sem graça, mas ele reagiu com bom humor.

Sabina havia anunciado que leria mensagens em homenagem ao Dia dos Professores e perguntou se o colega se lembrava de algum educador que tivesse marcado sua vida.

"Vários me marcaram. Em especial, professores de teatro tiveram um grande impacto, sabia?", respondeu Jodar, citando dois nomes: Fernando Borges e Jair Assunção.





A lembrança foi suficiente para que a âncora fizesse uma brincadeira com o passado artístico do colega.

"Ah, é! Você fez teatro! A gente até deu boas risadas naquela época. Já pensou em ser ator, galã de novela?", provocou ela, deixando o jornalista visivelmente constrangido.

Mesmo assim, com seu conhecido bom humor, Alessandro respondeu: "É, Sabina... acho que me falta o talento estético pra isso", disse, arrancando risadas da apresentadora.

"Não deu certo?", insistiu Simonato, marcando um momento descontraído entre os dois durante o telejornal.

Sobre Alessandro Jodar

Além de jornalista e ator, Jodar também é músico. Em outras edições do matinal, ele já comentou sobre esse outro talento, chegando até a se apresentar no Mais Você, tocando violão ao vivo.

Na ocasião, o repórter ganhou elogios no estúdio após pegar o violão e tocar no ar. A performance aconteceu depois que Gil do Vigor contou para Ana Maria Braga que Jodar costumava tocar o instrumento e publicar vídeos nas redes sociais.