Reprodução/ TV Globo Marcos Mion durante cobertura de festival

Marcos Mion, de 46 anos, surpreendeu o público neste sábado (13), quando anunciou o desligamento de uma das funções que exercia na Rede Globo, emissora em que foi contratado como substituto de Luciano Huck aos sábados no "Caldeirão".



Além da apresentação na atração semanal de entretenimento, antes comandada pelo marido de Angelica, Marcos atuava como apresentador de festivais musicais. Esta segunda responsabilidade não será mais assumida por ele, conforme o próprio explicou.





Durante a transmissão da segunda edição do The Town, Mion pontuou que já tinha acertado o desligamento com a emissora. Para ele, esta edição é uma despedida. Os motivos seriam dificuldades para conciliar outros compromissos com as demandas deste cargo.

"Esse é o último festival que eu vou apresentar. São muitas coisas que eu tenho que fazer, e, às vezes, eu não consigo mais conciliar. Já é um acordo com a Globo esse, mas eu estou me despedindo em grande estilo. Que coisa boa", disse.

"Se despedindo da melhor maneira. E muito obrigada por essa parceria de sempre. É sempre muito bom estar aqui com você", agradeceu a apresentadora Kenya Sade, que deve continuar na função em próximas ocasiões.

Reprodução/Globo Kenya e Marcos Mion





Afastando os boatos de que teria desentendimentos nos bastidores com a colega de transmissão, Marcos Mion aproveitou para reforçar o carinho por Kenya. "Você mora no meu coração para sempre", disse o comunicador.

Relembre

Reprodução: Globo Marcos Mion





Marcos Mion é um apresentador, ator e empresário. Antes de se consolidar como apresentador, teve trajetória nas artes cênicas. Um dos trabalhos mais lembrados dele foi em 1999, quando atuou no célebre seriado "Sandy & Júnior".

Já trabalhou na MTV e Record TV. Em 2021, Mion foi contratado pela Globo para substituir Luciano Huck no "Caldeirão". Isso porque o marido de Angelica estava migrando para os domingos, com o intuito de suprir a ausência deixada por Fausto Silva na emissora.