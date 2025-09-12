Raphaela Cunha/Divulgação Mauro Sousa vibra com Backstreet Boys e fala de filme

O terceiro dia do festival The Town levou milhares de pessoas ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nesta sexta-feira (12).

Entre as atrações, o palco recebe nomes de peso como Jota Quest, Di Ferrero, Luísa Sonza, TZ da Coronel, Duquesa, CeeLo Green, Jason Derulo e, claro, os ídolos dos anos 1990, os Backstreet Boys.

Ao iG Gente, Mauro Sousa, filho do cartunista Maurício de Sousa, não escondeu a emoção de assistir ao show da boy band que marcou sua infância.

“Com certeza os Backstreet Boys. Eu sou muito fã, sei música de cór, coreografia. Minha infância foi muito marcada por Backstreet Boys e Spice Girls, junto com a minha irmã. Hoje vou assistir ao show com ela, então será ainda mais especial”, contou.

Além de falar sobre música, Mauro também comentou como lida com ataques homofóbicos nas redes sociais. Ativo na defesa dos direitos LGBTQIA+, ele destacou a importância do apoio familiar como escudo contra comentários maldosos.

“Eu não me privo de mostrar minha vida com meu marido, e sempre vêm comentários homofóbicos. Mas a minha maior proteção vem do amor da minha família. Esse acolhimento é fundamental para minha saúde mental e pode inspirar outras famílias e outros LGBTs”, afirmou.

Mauro aproveitou ainda para revelar detalhes sobre um dos momentos mais importantes de sua carreira: a estreia nos cinemas. No dia 2 3 de outubro, chega às telonas o filme “Maurício de Sousa, o Filme”, em que ele interpreta o próprio pai.

Gravado há três anos, o lançamento coincide com o aniversário de 90 anos de Maurício, além de ser no mês das crianças.

“Vai ser muito especial. Eu não assisti ao último corte, quero ver junto com ele, como uma surpresa. Será um presente para ele, para mim e para todos os brasileiros”, declarou.

Segundo Mauro, uma das cenas mais emocionantes foi contracenar com a atriz Elisabete Sabala, que vive a avó, figura central na vida do pai.

“Meu pai tinha uma relação muito intensa com ela, e eu precisava trazer isso para as cenas. Foi um momento muito especial, que me emocionou bastante.”

Durante as gravações, ele contou com a ajuda de Maurício de Sousa, que serviu como “melhor laboratório” para a construção do personagem.

“Eu ligava para ele quase todos os dias. Ele descrevia em detalhes as situações que eu estava vivendo em cena. Esse processo nos aproximou ainda mais como pai e filho.”