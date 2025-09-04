Reprodução/Internet Rodrigo Faro negou rivalidade com Marcos Mion

Rodrigo Faro falou sobre sua relação com Marcos Mion e negou qualquer rivalidade entre os dois. O apresentador disse que sempre se divertiu ao lado do colega quando estavam na Record e ressaltou que a televisão comporta diferentes estilos e talentos.

“Cara, nunca teve nada meu contra o Mion, nem dele contra mim. Um dos artistas que mais se diverte quando vai no meu programa é o Mion. A gente já fez o Menudo, já dançou junto, eu já fui no programa dele… Não sei de onde tiraram isso”, disse Rodrigo Faro ao Melhor da Tarde.

O comunicador sinalizou que as participações sempre foram marcadas por leveza e companheirismo. “O Mion também é um cara doido como eu. A gente gosta de se divertir”, completou.

Rodrigo Faro comentou a entrevista em que Marcos Mion defendeu a chegada de novos nomes à Globo. “Eu vi a entrevista dele e achei muito legal o que ele falou. Achei super verdadeiro ele falar: ‘tem espaço para todo mundo. Tomara que o Faro venha para a Globo’. E é sobre isso, não existe essa coisa de um ficar torcendo contra o outro”, declarou.

Não tem disputa

Para o comunicador, a ideia de disputa entre profissionais da TV não faz sentido. “Ninguém pega o espaço de ninguém. Cada um tem o seu talento, cada um tem o seu brilho. A televisão tem espaço para todo mundo. Na Globo, no SBT, na Band, na Record, em todo lugar tem espaço”, disse.