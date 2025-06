Reprodução/Internet Caldeirão com Mion derruba audiência da Globo em São Paulo

O Caldeirão com Mion voltou a decepcionar nos índices de audiência da Globo. Mesmo exibido entre dois jogos de futebol que impulsionaram os números da emissora, o programa de Marcos Mion registrou desempenho habitual e não conseguiu reter o público.

Na prática, a atração da Globo espantou quase 3 milhões de telespectadores em apenas uma hora na Grande São Paulo. De acordo com dados consolidados obtidos pela coluna junto a fontes do mercado, o programa de auditório marcou 12,1 pontos de média entre 15h53 e 16h52, com participação de 26,8% das televisões ligadas na região.

No entanto, o número representa uma forte queda em relação ao jogo do Campeonato Brasileiro, que precedeu a faixa e chegou a 24 pontos durante a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo. A situação da Globo se agravou nos minutos finais da atração.

Enquanto a faixa esportiva mantinha a liderança isolada, o Caldeirão caiu para 10 pontos às 16h50. O resultado interrompeu qualquer expectativa de alta na audiência e se manteve abaixo dos melhores desempenhos do ano, sendo apenas o quarto melhor índice de 2025 até agora.