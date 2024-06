Reprodução/Globo Apresentadora da Globo comenta climão com Marcos Mion em transmissão

Kenya Sade voltou a comentar a parceria com Marcos Mion durante a transmissão do show de Madonna na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o apresentador foi acusado de interromper a colega de trabalho.

A apresentadora explicou que a cobertura ao vivo funciona de forma de diferente e negou que se sentiu interrompida por ele.

"No ao vivo as coisas acontecem tão rápidas, eu não senti isso. É uma parceria. A gente já trabalhou várias vezes, a gente fez Rock in Rio, The Town. É que as pessoas só viram a gente na Madonna", disse ela no videocast 'Desculpa Qualquer Coisa'.

Na sequência, a comunicadora explicou a função na transmissão. "Eu estava ali como a especialista, ele pra segurar essa bola. Acho que foi muito bem equilibrado", completou.

