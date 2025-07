Reprodução/Band O jurado se emocionou ao falar sobre a saúde de sua mãe

A ausência de Erick Jacquin no MasterChef Brasil 2025 chamou atenção dos fãs. Jurado fixo desde a estreia do reality culinário, em 2014, o chef francês não aparece nos episódios recentes e, segundo a Band, está afastado por motivos pessoais.

A justificativa já havia sido adiantada em maio, durante a coletiva de imprensa da nova temporada. Em um vídeo gravado na França, Jacquin tranquilizou os fãs:

“É por um motivo pessoal, não se preocupem”, afirmou, sem entrar em detalhes. A Band reforçou que optou por preservar a privacidade do chef.

Após dez anos consecutivos no reality sem férias, esta é a primeira vez que Jacquin se afasta das gravações. A emissora garantiu que não há rompimento contratual e que ele segue como jurado oficial.

Enquanto isso, a bancada vem recebendo convidados de peso. Rodrigo Oliveira liderou uma prova com miúdos, Cesar Yukio, campeão do MasterChef Confeitaria, avaliou os profiteroles, e Paola Carosella, jurada original e favorita do público, deve retornar em breve.

O próximo episódio ainda contará com a participação especial de Evaristo Costa.

Segundo a Band, a ausência foi combinada antecipadamente com o chef, que segue com retorno confirmado ainda nesta temporada.