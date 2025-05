Reprodução/Internet Henrique Fogaça não estará no reality e revelou motivo pessoal por trás da decisão

Henrique Fogaça não estará na próxima temporada do MasterChef Confeitaria. O chef anunciou que se afastará temporariamente do reality culinário da Band para aproveitar o mês de julho ao lado dos filhos. A decisão foi tomada por motivos pessoais, após dez anos de participação ininterrupta na franquia MasterChef.

“Sou divorciado e meus filhos moram com as mães. Em julho tem as férias deles, e há dez anos que façoestou gravando”, explicou o jurado em entrevista à revista Veja.

Ele declarou que é grato ao programa, mas decidiu priorizar a convivência com Olívia, Maria Letícia e João neste período. “Vou poder ficar com a Olívia, a Maria Letícia e o João. Vou me ausentar para ficar com eles”, completou Henrique Fogaça.

Com a saída temporária do jurado, a nova temporada do MasterChef Confeitaria terá Helena Rizzo, Erick Jacquin e Diego Lozano como jurados. O spin-off, focado em confeitaria profissional, estreou em 2024 e rapidamente conquistou espaço na grade da Band.