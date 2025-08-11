Babi Cruz, de 63 anos, viúva do cantor Arlindo Cruz, que faleceu aos 66 anos na sexta-feira (8), falou pela primeira vez após a morte do músico. Ela e os filhos do artista, Flora Cruz e Arlindinho, cederam uma entrevista exclusiva ao Fantástico.

"O final da minha adolescência e o início da minha maturidade foi com esse homem que formou ajudou a formar a minha personalidade. Era um ser humano acima da curva. Agradeço o tempo todo por termos vivido quatro décadas, dia após dia. O cara que me ensinou a impor a minha ancestralidade, a enfrentar todos aqueles preconceitos que a gente viveu" , iniciou Babi Cruz.





Flora Cruz, emocionada, falou da importância do seu pai em sua vida.

"O melhor pai do mundo, ele é muito à frente do tempo, meu amigo. Eu descobri tudo da vida com meu pai, ele preparou muito a gente para enfrentar o mundo, as adversidades e nossa realidade. Nosso colo, hoje a gente perde o melhor colo do mundo" , disse.

Arlindinho também contou que seguirá os passos do seu pai no samba.

"O ensinamento todos os dias, sinônimo de trabalho, luta, amor ao samba, à vida. Jamais vou ser 10% do que meu pai foi, da genialidade, vou seguir do meu jeito, procurar melhorar mais ainda" , contou.

A filha do músico também confidenciou que Arlindo Cruz tinha um sonho em ter um filho formado em uma universidade:

"O sonho dele era ter um filho formado. Então, pensei em ter uma formação acadêmica. Enquanto ele teve força para se manter, ele se manteve" , revelou.

O primogênito confidenciou que sofria bastante em ver o pai sofrendo.

"Difícil, mas talvez o dia do maior alívio. Acho que pior que perder meu pai, era ver ele sofrendo" , desabafou.

Por fim, Babi Cruz disse ao Fantástico da saudade que irá sentir de Arlindo Cruz.

"Toda vez que sentir o vento na minha pele, vou lembrar o quanto ele foi gigante, as aspirações dele. O vento traz o cheiro da alegria" , finalizou.

Morte de Arlindo Cruz

O cantor faleceu no Rio de Janeiro, aos 66 anos. Ele estava afastado dos palcos desde março de 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico em casa.

Na época, passou um ano e meio internado e passou a conviver com sequelas, além de enfrentar outras internações nos anos seguintes. Nascido em 14 de setembro de 1958, no Rio de Janeiro, Arlindo Domingos da Cruz Filho se tornou um dos ícones do samba brasileiro.

Arlindo Cruz não é reconhecido somente como cantor e compositor, mas também por dominar com maestria o cavaquinho, o banjo e o violão.