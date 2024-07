Reprodução Record TV Kaio vence 'A Grande Conquista 2'

Apresentado por Rachel Sheherazade, "A Grande Conquista 2" cravou o grande campeão do reality: o conquisteiro Kaio Perroni , que levou 51,83% votos de preferência do público. O participante estava na disputa contra os colegas de confinamento João Haddad , Will Rambo e Fernando Sampaio .





Na final quádrupla, exibida na última quinta-feira (18), Haddad ficou em segundo lugar, alcançando a porcentagem de 35,19%. Já Rambo somou 9,53% dos votos. Último colocado, Fernando Sampaio recebeu 3,45% dos votos. Campeão da edição, Kaio Perroni recebeu o prêmio de R$ 1 milhão.





No discurso final, Rachel elogiou os quatro participantes que conseguiram ficar no reality até o dia da Grande final. "Vocês sentiram na pele o que é ser de verdade, aqui, não dá para viver pela metade. Aqui vocês foram inteiros, completos. Vocês 4 são pessoas diferentes de quando atravessaram aquele portão da Vila. Vocês são gigantes! Esse jogo é para quem pode conquistá-lo, e não quem pensa em conquistá-lo", disse ela.





Quem é Kaio Perroni?

O vencedor de "A Grande Conquista 2" ganhou destaque nas redes sociais pela amizade com Lucas Souza, que participou de "A Fazenda 15". Ex-oficial do Exército, ele é natural de Campinas, São Paulo. Antes de ser confinado no programa da Record TV, estava estudando administração.

