Reprodução Instagram @nicolebahls| @wcnoclick Nicole Bahls no "Dança dos Famosos 2025"

Nicole Bahls, de 39 anos, foi extremamente criticada pelo desempenho na estreia do "Dança dos Famosos", competição do "Domingão com Huck". A ex-participante de "A Fazenda" usou as redes sociais no último domingo (10), Dia dos Pais, para se manifestar.

"Mesmo com minhas imperfeições, sei que sou amada. O erro de hoje não foi falta de vontade, foi apenas um acontecimento e não vai me fazer desistir de apreender mais e me superar", começou.





"Pelo contrário, está me ajudando a vencer minha timidez. Obrigada por cada mensagem de carinho e amor, vocês aqueceram meu coração. Pela paciência que sempre tem comigo, amo vocês e amo fazer vocês sorrirem, preenche minha alma", acrescentou.

A influenciadora aproveitou a ocasião para agradecer aos professores da disputa de dança, além de frisar que nesta segunda-feira (11) passaria a se dedicar mais à nova fase da competição.

"Desculpa aos meus queridos professores Fernando Perrotti, Eduardo Rangel, Jaque Paraense e Mariana Fernandes, que são tão dedicados e amorosos comigo todos os dias. Amo vocês, fiquem com Deus. Amanhã é um novo recomeço e uma nova chance de acertar", concluiu.

Saiba mais

Nicole Bahls foi criticada por errar a coreografia de estreia do "Dança dos Famosos". Apesar das críticas, houve quem brincasse com a situação e fizesse meme com a competidora, conhecida pela trajetória em vídeos humorísticos nas redes sociais.

"Eu me sinto como ela na aula de dança", brincou um internauta. "Me identifiquei", completou uma segunda. "Desse jeito, ela vai sair do programa na primeira eliminação", opinou uma terceira. "Muito ruim, errou praticamente todos os passos", pontuou ainda um quarto.



