Reprodução/Record Rachel Sheherazade pede gratuidade em taxa

Rachel Sheherazade , de 51 anos, contou à Justiça que está passando por um momento de crise e "instabilidade financeira" devido ao "desemprego" e um "golpe comercial" que havia passado.

A revelação foi feita pela apresentadora ao pedir o benefício da Justiça gratuita, concedido às pessoas que estão em situação de pobreza e não têm dinheiro para arcar com as custas e despesas de um processo. As taxas são no valor de R$ 536,75.





O pedido de gratuidade foi feito em 3 de julho, dia antes de ser anunciada como nova apresentadora do programa "Acumuladores", que iniciou em 17 de julho na Record.

O requerimento é devido a um processo aberto pela jornalista contra o Facebook, após ter tido sua conta bloqueada na rede social. A Justiça mandou a empresa voltar com a conta, mas Sheherazade recorreu da decisão pedindo uma indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil. Não houve novo julgamento.

No pedido da Justiça gratuita, Raquel afirmou que o pagamento das custas do processo iria prejudicar o "sustento" de sua família. A jornalista contou sobre sua situação de desemprego e disse que ainda ser ré em diversas ações trabalhistas devido a um "golpe comercial que sofreu".

Ela disse que investiu R$ 1 milhão em uma faculdade, mas acabou sendo colocada de forma equivocada como sócia, herdando muitas dívidas. As informações são do colunista Rogério Gentile.

Para analisar o pedido de gratuidade, a Justiça pediu que para liberar esse benefício, ela teria que mostrar cópias dos extratos bancários, além do cartão de crédito e sua última declaração do imposto de renda.

Assim, Rachel Sheherazade desistiu do pedido de gratuidade e pagou todas as taxas.

Rachel Sheherazade tem climão com Mara Maravilha

Uma entrevista entre Rachel Sheherazade e Mara Maravilha, no Programa da Maravilha, da Rede Gospel, terminou em clima de constrangimento.

Ao vivo, a apresentadora insistiu em questionar a jornalista sobre o processo que move contra Silvio Santos, gerando uma troca de respostas tensas.

O impasse começou quando Mara, ao relembrar sua passagem pelo SBT e declarar sentir saudade de Silvio Santos, direcionou o assunto para Rachel.

“Não quero te constranger, mas preciso perguntar: você se arrepende de algo na sua carreira?” , disse.

Rachel respondeu de imediato: “Não. Tudo que fiz foi com o coração e faria novamente.” Mesmo assim, Mara insistiu: “Tem certeza? Pergunto em relação ao Silvio, porque você entrou com um processo contra ele, e isso acabou coincidindo com a morte dele.”

Incomodada com a situação, a jornalista deixou claro seu posicionamento.

“Eu não comento assuntos relacionados à antiga emissora. É público que existe uma ação judicial em andamento, e quem fala sobre isso são os advogados e juízes” , afirmou.