Gloria Perez e mais famosos da classe artística estão usando as redes sociais nesta segunda-feira (11) para prestar homenagens póstumas. Daniella Perez completaria 55 anos hoje se estivesse viva. A atriz foi brutalmente assassinada em dezembro de 1992. Na época, tinha apenas 22 anos.

"11 de agosto de 1970. Você nasce em mim todos os dias…", declarou a novelista Gloria. A escritora de sucessos da teledramaturgia nacional, como "O Clone", "A Força do Querer" e "Caminho das Índias", publicou um vídeo com imagens dela ao lado da filha.





Nos comentários da postagem, amigos da classe artística se pronunciaram, relembrando o legado de Daniella e desejando forças para a autora. "Um beijo e um abraço apertado, Gloria Perez, querida", escreveu a atriz Ana Beatriz Nogueira.

De volta às novelas em "Dona de Mim", na qual defende Filipa, Claudia Abreu também se pronunciou. "Dani inesquecível", pontuou ela, que já protagonizou um dos folhetins de Gloria: "Barriga de Aluguel".

"Um beijo com muito carinho, Glória. E viva a Dani para sempre", acrescentou a atriz Silvia Buarque. Renata Sorrah adicionou um emoji de coração na publicação, que ainda foi repercutida pelos espectadores e fãs.

Daniella foi sequestrada por Guilherme de Pádua e Paula Thomaz, esposa do ator na época. A atriz foi levada para um matagal e foi ferida com golpes de punhal. O corpo da atriz foi abandonado em uma floresta. Guilherme ficou preso de 1992 a 1999. Ele morreu em 2022, após um ataque cardíaco.

O crime que chocou o país aconteceu em meio às filmagens de um folhetim escrito por Gloria Perez. Tratava-se de "De Corpo e Alma", na qual Daniella defendia a personagem Yasmin e Guilherme de Pádua interpretava Bira.

O assassinato foi recontado no documentário "Pacto Brutal – O Assassinato de Daniella Perez”, disponível pela Max. Depoimentos exclusivos de amigos e familiares foram expostos na obra, que se tornou um produto de ampla repercussão na plataforma de streaming.