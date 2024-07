Reproduçao TV Globo Ana Maria Braga dançou com Gil do Vigor e Ju Massaoka

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os espectadores na manhã desta quinta-feira (25), durante o "Mais Você". Ao decorrer do programa ao vivo, a loira entrou na trend de "São Amores", novo hit musical de Pabllo Vittar, e dançou a coreografia que viralizou nas redes sociais.





Ela estava acompanhada da jornalista Ju Massaoka e do ex-BBB Gil do Vigor. "A Pabllo alcançou as primeiras posições das plataformas musicais com essa versão em português da canção 'Son De Amores', da dupla espanhola Andy & Lucas, lançada em 2003, que está bombadassa nas redes sociais", iniciou a apresentadora.

O dia aqui está sendo embalado pelo PEI PEI PEI da @pabllovittar 😂😂😂 pic.twitter.com/deGwVDjO4D — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) July 24, 2024









Segundo Ana, a coreografia seria feita no programa de quarta-feira (24), mas ela não conseguiu dançar pela falta de tempo na grade Globo. "Eu ia mostrar ontem, mas não deu tempo. A gente acabou e, aqui no estúdio, depois do programa, o besteirol continuou e foi uma farra só a gente dançando. Tem gente que dança, mas tem gente como eu só na tentativa", acrescentou.





Nas redes sociais, os espectadores repercutiram o momento e rasgaram elogios a Ana Maria Braga. "Sério, não existe outra como Ana Maria", escreveu um usuário do X, antigo Twitter. "A Ana Maria é tão fã da Pabllo, amo". "Arrasou", opinou um segundo. "Você é tudo, Ana. Deu show", completou um terceiro.

