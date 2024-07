Reprodução/Globo Ana Maria Braga cobra Tati Machado ao vivo

Ana Maria Braga mandou um recado para Tati Machado ao vivo durante o Mais Você desta segunda-feira (15). A apresentadora relembrou a promessa da colega de trabalho após se tornar campeã da Dança dos Famosos.

A jornalista prometeu pular na piscina da veterana sem roupa caso chegasse na final da competição do Domingão com Huck. No programa, Ana Maria citou a amiga.

"A Tati também prometeu que se ganhasse a Dança dos Famosos ia pular pelada na minha piscina. Cadê a Tati? Ela vem aqui fazer o Encontro e nem passa aqui. Antigamente, vivia aqui. Agora tem que prometer, mas tem que cumprir", disparou ela.

Com as férias de Patrícia Poeta, Tati está apresentando o Encontro ao lado Valéria Almeida.

"A sociedade tem que pressionar", brincou Felipe Andreoli. "Tati, cadê você?", comentou Louro Mané. "Tá certo que está frio aqui em São Paulo, a gente pode negociar. Colocar mais para adiante, arrumar uma verba para esquentar minha piscina...", apontou Ana Maria.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp